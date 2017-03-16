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Kızımı gözümün önünde vurdular

GÜL KİREKLO YUNUS EMRE KAVAK
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017
Kızımı gözümün önünde vurdular
Kızımı gözümün önünde vurdular

Bahçelievler'de uyuşturucu madde satıcılarının açtıkları ateşte kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Müzeyyen Telli'nin (24) babası Rıfat Telli SABAH'a konuştu. Acılı baba, "Tek suçumuz onları 'mahallemizde uyuşturucu satıcılığı yapmayın' diye uyarmaktı. Kızımı gözlerimin önünde kalbinden vururlarken, benim de kalbimi yerinden söktüler. Hangi baba dayanır bu acıya" dedi. Kızının katil zanlısı Ümit Y.'nin yakalanmasıyla ilgili de baba Rifat Telli, "Yetmez. Uyuşturucu tacirleri sadece zehirleyerek, gençlerimizi öldürmüyor. Kurşunlayarak da öldürüyor. Mahallemizi uyuşturucu bataklığına sürüklediler. Polis mahallemizi bu katillerden temizlesin. Yoksa daha çok gencin cenazesini kaldırırız" diye konuştu. Baba Telli, kızının bir hafta önce de kapkaça uğradığını da kaydetti.

Müzeyyen'in katili İstanbul'da
Müzeyen Telli'yi öldüren Ümit Y. (22) ise Adana'da yakalandı. Otogarda yakalanan zanlı uçakla İstanbul'a getirildi. Ümit Y. sağlık kontrolü için getirildiği Adli Tıp Kurumu'nda gazetecilerin 'Müzeyyen Telli'yi neden öldürdün? sorusuna, "Ben yapmadım, ben vurmadım. Beni kameradan görmüşler o yüzden gözaltına aldılar" dediği öğrenildi.