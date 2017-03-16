Otomobil kanala devrildi, sürücü yaralandı

Şanlıurfa’da, kontrolden çıkıp sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Şevki Melik ağır yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Akçakale yönüne ilerleyen Şevki Melik yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Uğurlu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi. Kazada suya gömülen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Acil servise alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, suya gömülen otomobil ise yapılan çalışmayla çıkarıldı.