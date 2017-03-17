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-Antalya karayolunda !

AA
  • Giriş Tarihi: 17.3.2017 19:08 Güncelleme Tarihi: 17.3.2017 19:10
Denizli-Antalya karayolunda heyelan!
Denizli-Antalya karayolunda heyelan!

-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde yağışın etkisiyle meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cankurtaran mevkisinde kar ve yağmurun etkisiyle toprak ve kaya parçaları yola düştü, karayolunda araç kuyruğu oluştu.

Emniyet ekipleri karayolunda önlem alırken, toprak kaymasından dolayı ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Karayolu ekipleri iş makineleri ile meydana gelen bölgede çalışma yaptı.

Öte yandan, - karayolu Kazıkbeli geçidi mevkisinde kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu.

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