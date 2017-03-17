Denizli-Antalya karayolunda heyelan!

Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde yağışın etkisiyle heyelan meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cankurtaran mevkisinde kar ve yağmurun etkisiyle toprak ve kaya parçaları yola düştü, karayolunda araç kuyruğu oluştu.

Emniyet ekipleri karayolunda önlem alırken, toprak kaymasından dolayı ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Karayolu ekipleri iş makineleri ile heyelan meydana gelen bölgede çalışma yaptı.

Öte yandan, Denizli-Antalya karayolu Kazıkbeli geçidi mevkisinde kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu.