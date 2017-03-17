Evinin çatı katına silah atölyesi kurdu!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı öğrenilen ve silah fabrikası kurduğu tespit edilen bir şahsın adreslerine operasyon düzenlenirken, operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ve bu amaçla silah fabrikası kurduğu belirlenen 34 yaşındaki A.A.'nın evine operasyon yaptı. Operasyonda A.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, şahsa ait 4 ayrı adreste de arama yapıldı.

Yapılan aramalarda A.A.'nın yaşadığı evin çatı katından kuru sıkı tabancaların çevrilmesinde kullanılan alet, makineler ve 14 yapımı tamamlanmış tabanca, henüz toplanmış 12 tabanca, yapım aşamasında 18 kuru sıkı tabanca, 56 tabanca şarjörü, 18 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.