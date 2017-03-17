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'te hareketli saatler!

İHA
  • Giriş Tarihi: 17.3.2017 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.3.2017 11:54
Gaziantep'te hareketli saatler!
Gaziantep'te hareketli saatler!

'te duyulan silah sesi üzerine ğü önünde hareketli saatler yaşandı. Olay yerine hareket eden çok sayıda polis, kavgaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, ğü önünde saat 10:45 sıralarında duyulan silah sesi üzerine çok sayıda sivil ve resmi ekipler, silah sesinin geldiği bölgeye doğru hareket etti. Bazı polisler zırhlı ve resmi araçlarla olay yerine hareket ederek, bazı polisler ise yaya olarak, bölgeye koştu. Silahlı kavga yaşandığı görülmesi üzerine ekipler, olaya müdahale etti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede, kavgaya karışan bir kişi gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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