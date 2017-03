İstanbul'da sahte para operasyonu!

Başakşehir ve Zeytinburnu'nda çok miktarda sahte para ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Jandarma Komutanlığına, Başakşehir ve Zeytinburnu'nda iki ayrı adreste Y.T. ve Ö.E'nin il genelinde dağıtılmak üzere piyasaya sahte para süreceği ihbar edildi.

Şüphelilerin iş yerine düzenlenen operasyonda, on binlerce sahte dolar, avro ve Türk Lirası banknotlar ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca, yüz binlerce posta pulu, on binlerce çeşitli marka ve şirketlere ait hologram, on binlerce TABDK bandrolü, on binlerce çeşitli ülkelere ait boş vize kağıtları, üzerinde Atatürk figürü olan işlem görmüş binlerce özel beyaz kağıt, holografik şeritler, egzoz pulu, çeşitli bankalara ait teminat mektubu, nüfus cüzdanı, kimlik kartı, yurt dışı ikamet izin belgesi ve pasaport ile bunların basımında kullanılan çeşitli renklerde kilolarca toz boya ve onlarca metal kalıp, yazıcı, UV ışığı, ofset baskı, varak yaldız, giyotin ve para sayma makineleri olmak üzere matbaacılıkta kullanılan toplam 14 makine bulundu.

Şüphelilerin, birçok kurum belgesinin sahtesini de yaptıkları tespit edildi. Olayla ilgili Y.T. ve Ö.E. gözaltına alındı.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16 Kasım 2016'dan itibaren "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve parada sahtecilik" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, bu güne kadar 9 operasyon yapıldı, 10 şüpheli yakalandı, 1 milyon 100 bin lira tutarında sahte para ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.