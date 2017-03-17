Kartal'da iş adamını kurtarma operasyonu!

Kartal'da ünlü bir inşaat firmasının şantiyesinden kaçırılan işadamı Y.K. polisin 2 günlük takibinin ardından yapılan operasyonla kurtarıldı.

Daha önce 150 bin lira fidye isteyen daha sonra fikirlerini değiştirerek, işadamının hayatı karşılığında 100 bin Euro değerinde bir iş makinesine razı olan inşaat işiyle uğraştıkları öğrenilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Olayın asıl mağduru biziz, bizi dolandırdılar, elimizde çekler var" diye bağırdılar.

Önce 150 bin lira fidye isteyen daha sonra fikirlerini değiştirerek, işadamının hayatı karşılığında 100 bin Euro değerinde bir iş makinesine razı olan inşaat işiyle uğraştıkları öğrenilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Olayın asıl mağduru biziz, bizi dolandırdılar, elimizde çekler var" diye bağırdılar.

FİDYECİLER ÖNCE PARA SONRA İŞ MAKİNESİ İSTEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timi ekipleri iki çocuk babası Y.K.'nın ailesiyle konuşarak fidyecilerle pazarlık etmesini istedi. İşadamının hayatı karşılığında önce 150 bin lira fidye isteyen şüpheliler daha sonra fikirlerini değiştirler. Fidyeciler kaçırdıkları Y.K.'nın hayatı karşılığında 100 bin EURO değerinde bir iş makinesi istediklerini aileye bildirdi.

48 SAAT SONRA KURTARILDI

Fidyecilerle aile arasında pazarlık sürerken Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi ekipleri işadamının Pendik'te lüks bir rezidansta tutulduğunu tespit etti. Dün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak Pendik, Esenler mahallesinde bulunan rezidansa baskın yapıldı. Yapılan baskında B.Bloğun 8 numaralı dairesine giren ekipler kaçırılan işadamı Y.K.'yı kurtarırken onun başında duran bir şüpheliyi gözaltına aldı. Bir süre dairede bekleyen ekipler içeri giren bir kişiyi daha yakaladı. Yakalanan kişilerin ifadeleri doğrultusunda sürdürülen operasyonda kaçırma olayına karışan 4 kişi daha gözaltına alındı. Kaçırma olayına karışan 6 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine getirildi.

KAÇIRANLAR DA İNŞAATÇI ÇIKTI

Şüphelilerin inşaat işi yaptıklarını, kardeşini kaçırdıkları işadamı L.K.'nın kendileriyle iş yapması için gönderdiği bir kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia ettiler. Dolandırılma olayından L.K.'yı sorumlu tuttuklarını söyleyen şüphelilerin ifadelerinde "Bizi dolandıranlardan paramızı almaya çalışıyorduk." dedikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN ÇOK SAYIDA SABIKALARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan gözaltın alınan şüpheliler arasında bulunan Mutlu A.(26), Murat O.(31), Çetin Ş.(33), Yakup D.(28) nin daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önceden kasten adam öldürmek, uyuşturucu, adam kaçırmak, yaralama gibi suçlardan kayıtları olduğu belirtildi. Şüpheliler arasındaki Nihat K.(37) ve Ahmet T.(36)nin ise daha önceden polise geliş kayıtları olmadığı tespit edildi.

"ASIL MAĞDUR BİZİZ" DİYE BAĞIRDILAR

Polis sorgularında inşaat işiyle uğraştıklarını söyleyen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Anadolu adliyesine gönderildi. Şüpheliler çıkışta "Olayın asıl mağdurları biziz, dolandırıldık, paramızı alamadık. Elimizde ödenmemiş çekler var." diyerek bağırdılar.