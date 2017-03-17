Samsun'da Suriyeli dilenci 14 yaşındaki kız çocuğunu götürdüğü apartmanın içinde 10 lira karşılığında taciz ettiği iddia edilen 70 yaşındaki dede, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki İ.A., sokakta kırmızı ışıkta duran araçlardan para dilenen 14 yaşındaki E.Z.C. adlı Suriyeli kızı götürdüğü apartmanın asansörünün yanında 10 lira vereceğini söyleyerek taciz etti.

Bütün bu olup bitenler ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İş yeri çalışanları olayı fark edince yaşlı adamı polise yakalattılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.A., şeytana uyduğunu söyledi.

Polisteki sorgusu tamamlanan İ.A., "küçük yaşta çocuğa cinsel istismar" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Suriyeli dilenci kızı taciz eden yaşlı adam tutuklandı