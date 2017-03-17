Ünlü işadamına hırsızlık şoku

Namet’in Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Kayar’a ait otomobil çalındı. Başakşehir’de terk edilmiş halde bulunan araçtaki yüklü miktar para ile çek ve senetlerin çalındığı belirlendi

İş görüşmesi için İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde bulunan Namet'in sahibi Tarık Kayar'ın lüks otomobili, otelin önünden çalındı. Hırsızlar otomobili Başakşehir'de bıraktı ancak bagajdaki çantayı çaldı. Çantada yüklü miktarda para ve önemli evrak vardı. Polis hırsızları arıyor.



ŞOFÖR BİR AN DALINCA

Olay, Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 5 yıldızlı otelde önceki gece yaşandı. Eski Devlet Bakanı ve işadamı Cavit Çağlar'la iş görüşmesinde bulunan Kayar, otelden çıkış hazırlığı yaptığı sırada kapıda çalışır vaziyette bekleyen lüks otomobili kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Şoförün bir anlık dalgınlığından faydalanarak otomobile binen hırsız, otelden hızlıca uzaklaştı. İstanbul polisini alarma geçiren olayda tüm ilçe ekipleri, çalınan otomobilin peşine düştü. Otomobilin kaçış güzergahındaki MOBESE kameralarını inceleyen polis, son olarak aracın Başakşehir'e girdiğini belirledi. Takibe devam eden polis, aracı GPS takip sistemi sayesinde bir sokakta park edilmiş halde buldu. Yapılan incelemede otomobili sokak üzerinde park eden hırsızın, kendisine yol boyunca eskortluk yaptığı tespit edilen ve içerisinde diğer hırsızların bulunduğu başka bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı belirlendi. Ayrıca hırsızların bagajda içinde yüklü miktarda para ve Kayar'a ait önemli evrakın bulunduğu çantayı aldıkları tespit edildi. Olay yerinde ve otomobil üzerinde yapılan incelemelerin ardından çalınan lüks otomobil, çekici yardımı ile polis otoparkına çekildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, olayı gerçekleştiren hırsızları yakalama çalışması başlattı.