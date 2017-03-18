Set mekânına amfora baskını

Polis, özel bir TV’de yayımlanan bir dizide gördüğü ve bin yıllık tarihi eser olduğunu düşündüğü amforaya el koydu

Başrollerinde Çetin Tekindor, Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin oynadığı "İçerde" dizisi, tarihi eser operasyonuna yol açtı. Polis, bir özel televizyonda yayımlanan polisiye dizide gördüğü ve Osmanlı ve Bizans dönemlerinden kalma bin yıllık tarihi eser olduğunu düşündüğü amforaya el koydu.



KEBAPÇI CELAL'İN MEKÂNI

İddiaya göre; diziyi izleyen polisler Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in mekânı olan restoranda pişirilmiş topraktan yapılan amforayı fark etti. Amforanın tarihi eser olduğunu değerlendiren İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Beyoğlu'na bağlı Keçeci Piri Mahallesi Hasköy Caddesi'nde bulunan restorana geçen gün baskın düzenledi.



ARKEOLOGLAR İNCELEYECEK

Amforaya Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma bin yıllık bir tarihi eser olabileceği şüphesiyle el konuldu. Muhafaza altına alınan ve pişmiş topraktan yapılan amfora incelenmek üzere Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne gönderilecek. İşletme sahibi de ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.