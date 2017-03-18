Son dakika haberi: Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 21.15'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi. İşte detaylar...

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 21.15'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Akdeniz'in 37,88 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, ilçeye yaklaşık 179 kilometre mesafede olduğu belirtildi.