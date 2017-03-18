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haberi: 'de korkutan

  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 23:28
Son dakika haberi: Akdeniz'de korkutan deprem
Son dakika haberi: Akdeniz'de korkutan deprem

'de 4,5 büyüklüğünde meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 21.15'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi. İşte detaylar...

'de 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 21.15'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Akdeniz'in 37,88 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, ilçeye yaklaşık 179 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

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