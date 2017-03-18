‘Uyuşturucu almak için seni satmadığıma dua et’

Bursa'da kayınvalidesi ve kız kardeşinin yanında kendisine küfür ettiği iddiasıyla kocasını öldüren genç kadın 15 yıl hapis cezası aldı.

Geçtiğimiz kasım ayında merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Elif Çırak (26), oğlu M. ve ziyaretlerine gelen kayınvalidesi ile baldızının önünde kendisine küfür edilmesine sinirlenip, 4 yıl önce evlendiği eşi Suat Kazım Çırak'ı (27) sağ karın boşluğundan bıçakladı. Ağır yaralanan Çırak, kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından Elif Çırak tutuklandı.