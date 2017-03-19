2 milyon liralık pizza!

Tele-dolandırıcıların son kurbanı İranlı Prof. Mellah oldu. Dolandırıcıların, iki milyon lirasını aldıkları profesöre evde kalması için pizza getirttiği ortaya çıktı

İranlı ünlü profesör Hüsrev Mellah (92) kendisini tuzağa düşüren telefon dolandırıcılarına iki milyon lirasını kaptırdı. Profesörün İstanbul Sarıyer'deki evine paraları almaya gelen telefon dolandırıcıları evden çıkmaması için yanlarında getirdikleri pizzayı profesöre verdi ve aldıkları paralarla kayıplara karıştı.

İddiaya göre; Tahran Üniversitesi'nde dekanlık yaptığı öne sürülen Mellah'ı arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis memuru olarak tanıttı ve "Sahte para operasyonunda baskın yapılan bir adreste size ait paralar bulundu. Tutuklanabilirsiniz" gibi çeşitli bahaneler ileri sürdü. "Bankadaki bütün paralarınızı çekip bize verin. İncelemeye alacağız. Suçsuzluğunuz ancak o zaman ortaya çıkar" diyerek paraları isteyen tele-çetenin üyeleri profesörü tuzağa düşürdü.



PARALARI ÜÇ SEFERDE ALDILAR

Çete, geçen hafta tuzağa düşürdükten sonra üç ayrı seferde Sarıyer'deki evine gittikleri profesörden toplamda iki milyon lira aldı. Dolandırıcılar adrese son gelişlerinde "Emniyete gitmeyin. Dışarıya da çıkmayın" dedikleri Mellah'a iddialara göre; yemesi ve evden çıkmaması için bir pizza getirdi. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan profesör hemen polise başvurarak şikayetçi oldu. Çevredeki kamera kayıtlarını toplayan ve soruşturma başlatan polis, kaçan telefon dolandırıcılığı çetesi üyelerinin peşine düştü.