‘Aşk ve Mavi’ yine zirvede

Atv'de, yayımlandığı ilk günden beri yoğun ilgiyle izlenen "Aşk ve Mavi", rakiplerini geride bırakarak cuma gecelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hakan Arslan'ın oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizi, önceki akşam yayımlanan 19. bölümüyle yine zirveye yerleşti. Başrollerini Emrah ile Burcu Kıratlı'nın paylaştığı "Aşk ve Mavi", tüm kişiler kategorisinde 7.66 izlenme oranı ve 17.34 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. MAGAZİN