Dünyanın en sağlıklı kalpleri Bolivya’da

Bilim insanları, dünyanın en sağlıklı kalplerine, Bolivya'nın Amazon ormanlarında yaşayan avcılık ve balıkçılıkla uğraşan Tsimane yerlilerinin sahip olduğunu açıkladı. Lancet dergisinin internet sayfasında yayımlanan çalışmada, incelenen toplumlar arasında damar tıkanıklığının en az Tsimane halkında görüldüğü belirtildi. ABD'nin Missouri eyaletinde Kansas kentindeki St. Luke's Sağlık Sisteminden Kardiyolog Dr. Randall Thompson ve arkadaşları, yıllarca Tsimane halkının sağlık durumlarını izledi. Çalışmaya katılan 705 Tsimane yerlisinin kalbini bilgisayarlı tomografiyle inceleyen doktorlar, Tsimaneli katılımcıların sağlık sonuçlarını 6 bin 800 Amerikalının örnekleriyle karşılaştırdı. Araştırmacılar, Amerikalıların Tsimane halkından beş kat daha fazla kalp rahatsızlığı geçirme riski olduğunu ifade etti.