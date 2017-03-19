Her şeyin sahtesini yapmışlar

Başakşehir ve Zeytinburnu’nda operasyon düzenleyen jandarma, sahtecilik çetesini çökertti. Zanlıların her türlü evrakı profesyonelce düzenlemesi şaşırttı. 2 kişi gözaltında

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Y.T. ve Ö.E. isimli şahısların il genelinde dağıtılmak üzere piyasaya sahte para süreceği ihbarı üzerine harekete geçti. Zeytinburnu ve Başakşehir ilçelerinde bulunan iki ayrı adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda piyasaya sürülmek üzere olan yüzbinlerce posta pulu, onbinlerce çeşitli marka ve şirketlere ait hologram, onbinlerce TABDK bandrolü, onbinlerce çeşitli ülkelere ait boş vize kağıtları, üzerinde Atatürk figürü olan işlem görmüş binlerce özel beyaz kağıt, holografik şeritler, onbinlerce sahte dolar, euro, Türk Lirası, egzoz pulu, çeşitli bankalara ait teminat mektubu, nüfus cüzdanı, kimlik kartı, yurt dışı ikamet izin belgesi ve pasaport ile bunların basımında kullanılan çeşitli renklerde kilolarca toz boya ve onlarca metal kalıp ile matbaacılıkta kullanılan toplam 14 makine ele geçirildi. Gerçeğe yakın para basmak için yeni teknikler geliştiren kalpazanların, ayrıca birçok kurum belgesinin de sahtesini yaptıkları belirlendi. Zanlılar Y.T. ve Ö.E. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahtecilere yönelik 9 operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 1 milyon 100 bin lira tutarında sahte para ele geçirildi.



9 KALPAZAN TUTUKLANDI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtimiz salı günü İstanbul merkezli 11 ilde düzenlediği 'sahte para' operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Baskın yapılan adreslerde, sahte olduğu belirlenen 290 bin 890 lira, 75 bin 530 Irak dinarı, 6 bin 960 dolar, 100 euro ile 100 dolarlık sahte kalıplar, para yapımında kullanılan yazıcı, 4 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bin 500 captagon hap ele geçirildiği bildirildi.