Gaziantep'te kişi, tartıştığı ağabeyini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi, Karataş Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Ali D. (20) ve arasında ailevi sorunlar bulunan ağabeyi Seydi D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali D. bıçak çekerek ağabeyine saldırdı. Aldığı 15 bıçak darbesiyle yere yığılan Seydi D.'yi gören çiftlik çalışanları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Seydi D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ali D. ise olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Seydi D.'nin cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, zanlı Ali D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.