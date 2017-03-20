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ARKADAŞINA GÖNDER 14 yaşındaki kıza arkadaşının ağabeyinden cinsel istismar
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14 yaşındaki kıza arkadaşının ağabeyinden

DHA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 12:10 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 12:24
14 yaşındaki kıza arkadaşının ağabeyinden cinsel istismar
14 yaşındaki kıza arkadaşının ağabeyinden cinsel istismar

Kocaeli'nin Derince İlçesi’nde, jandarmanın 2 kişinin 14 yaşındaki kızla ormanlık alandan dönmesinden şüphelenmesiyle, kızın biri sınıf arkadaşının ağabeyi olmak üzere 3 kişinin ına uğradığı ortaya çıktı. Annesinin küçük kızı kabul etmediği, yurtta kalması için çalışma başlatıldığı da iddia ediliyor.

Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde, jandarmanın 2 kişinin 14 yaşındaki kızla ormanlık alandan dönmesinden şüphelenmesiyle, kızın biri sınıf arkadaşının ağabeyi olmak üzere 3 kişinin ına uğradığı ortaya çıktı. Annesinin küçük kızı kabul etmediği, yurtta kalması için çalışma başlatıldığı da iddia ediliyor.

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