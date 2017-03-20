14 yaşındaki kıza arkadaşının ağabeyinden cinsel istismar

Kocaeli'nin Derince İlçesi’nde, jandarmanın 2 kişinin 14 yaşındaki kızla ormanlık alandan dönmesinden şüphelenmesiyle, kızın biri sınıf arkadaşının ağabeyi olmak üzere 3 kişinin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Annesinin küçük kızı kabul etmediği, yurtta kalması için çalışma başlatıldığı da iddia ediliyor.

Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde, jandarmanın 2 kişinin 14 yaşındaki kızla ormanlık alandan dönmesinden şüphelenmesiyle, kızın biri sınıf arkadaşının ağabeyi olmak üzere 3 kişinin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Annesinin küçük kızı kabul etmediği, yurtta kalması için çalışma başlatıldığı da iddia ediliyor.