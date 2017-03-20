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'da feci kaza!

İHA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 09:57 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 10:03
Bursa'da feci kaza!
Bursa'da feci kaza!

'nın ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında meydana gelen nda 2 kişi öldü, biri ağır 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. 55 YD 054 plakalı kereste yüklü TIR ile maden işçilerini taşıyan 16 KC 130 plakalı midibüs Pirebeyler Mevkisi'nde çarpıştı. Kazada Sadullah Duman ve Musa Çetin hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ve Balıkesir'deki hastanelere sevk edildi. Bursa'nın ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor
Kaza bölgesinde yoğun sis olması dikkat çekti.

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