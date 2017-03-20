Doğu'da karla mücadele sürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları bazı yerleşim yerlerinde etkisini sürdürüyor.

Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 111. Şube Şefliği ekipleri, Van-Bahçesaray karayolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar ve tipiye rağmen vatandaşların yolda mahsur kalmaması için çalışma yürütüyor.

Ekip şefi Aydın Zorlu, AA muhabirine, Bahçesaray ilçesi yolunda 3 gündür karla mücadele çalışması yürüttüklerini ifade ederek "Karabet Geçidi'nde yaklaşık 3 metre kar var. Bu yıl kış çetin geçti. Karla mücadele çalışmasına devam ediyoruz. Arada çığ düşüyor. Geçen gün greyderimiz çığ altında kalmıştı." dedi.

İş makinesi operatörü Volkan Koltak da çığ tehlikesine aldırış etmeden gece gündüz karla mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek "Allah kötü bir kaza vermediği sürece çalışıp yollarımızı açacağız. Batı illerinde millet denize girerken burada karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Gece gündüz demeden 4 ekiple çalışıyoruz." dedi.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan Aydın Orhan ise taziye için ilçeye geldiklerini kaydederek "Fakat yol kapalı. Van'a geri döneceğiz." diye konuştu.

MUŞ'TA ÇIĞ DÜŞTÜ, 2 İŞ MAKİNESİ MAHSUR KALDI

Muş'ta çığ düşmesi sonucu 9 köy ve 22 mezranın yolu kapandı, 2 iş makinesi mahsur kaldı. Kentte karla mücadele ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri kapanan yolu açıp, iş makinelerine ulaşmak için çalışmalara başladı.

Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede iş makineleri ilerlemekte güçlük çekince mahsur kalan iş makineleri için AFAD'a ait kar motoru ve arazi tipi araçlar devreye girdi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, Cevizlidere köyünde çığ düşmesi sonucu 2 iş makinesinin mahsur kaldığını aktararak şunları söyledi:

"Bu sene kış şartları çok ağır geçti. Köy yolumuz çığ düşmesi sonucu 2 gündür ulaşıma kapalı. AFAD ekipleriyle çalışıyoruz. Ekiplere ulaşmaya çalışıyoruz. Çığ ve tipiden dolayı ekiplerimiz ilerlemekte güçlük çekiyor. Şu anda hava şartları fazla müsait değil. Mevcut şartlarda 2-3 güne kadar iş makinelerine ulaşmış olacağız."