Manta balıklarının avlanmasına bilim dünyası isyan etti

İzmir'de balıkçılar tarafından yakalanarak balıkçı tezgahında fotoğrafları çekilen ve sosyal medyada paylaşılan 'Manta' balıkları ile ilgili bilim adamlarından tepki geldi. Araştırmacılar nesli tehdit altındaki bu türleri yakalamanın marifet gibi gösterilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

'Akdenizin Batman'i' diye geçen balıkların 'Manta' ismiyle anıldığı ve nesli tehlike altında olduğunu ifade eden uzmanlar 'Ülkemiz sularında çok ender görülen ve nesli tehdit altında olan bir türümüzdür. Barcelona sözleşmesi ile bu tür koruma altına alınarak avcılığı uluslarası bazda yasaklanmıştır. Uluslarası anlaşmalar ile koruma altına alınan Mantalar uzun bir aradan sonra Türkiye'de görülüyor. Ve bir sürü Manta telef edilerek kamuoyunda "zafer" şeklinde anılıyor. Çok vahim ve üzücü" dediler.

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