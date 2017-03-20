Türk kimyagerlerden kanı durduran buluş

Antalya’da iki kimya mühendisinin karides ve yengeç kabuklarından elde ettiği madde hem kanı durduruyor hem de tarım ürünlerindeki hastalıkları yok ediyor

Antalya'da kimya mühendisi Koray Öztürk ile kimyager Anıl Yamuk sadece deniz canlılarının kabuğunda bulunan iki maddenin insan sağlığı ve tarım üzerindeki etkisini araştırdı. Bu maddelerin tarım ürünlerindeki hastalık ve böcek sıkıntısını ortadan kaldırdığını, aynı zamanda kolesterol, eklem, zedelenmiş kıkırdak dokusuna iyi geldiğini, hatta bu maddelerden elde edilen bezin de kanı durdurduğunu keşfettiler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 1 milyon 300 bin lira desteğiyle Ar-Ge çalışmalarına başlayan ikili, keşfettikleri kitin ile kitosanla ilgili deneyler yaparak yüzde yüze varan başarıya ulaştı. Denizdeki tüm kabuklu canlılarda bulunan kitini saf suyla birleştirip, kitosanı ortaya çıkardıklarını belirten Anıl Yamuk, "Kitin doğada selülozden sonra en büyük ikinci büyük polimer. Kanı pıhtılaştırma özelliği mevcut. Bu konuda orduya özellikle kan durdurucu bez yapma çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir yan etkisi yok, tamamen doğal" diye konuştu. Kimya Mühendisi Koray Öztürk ise "Kitosan maddesi kırmızı örümcek, saman akarı üzerinde oldukça etkili. Çiftçilerimizden olumlu tepkiler aldık. Çiftçilerimiz kök çürüklüğü, kök bazlı bakteriyel leke, küllenme gibi sorunlarda iyi sonuçlar aldı" dedi.



KALINTI BIRAKMIYOR

Ürünün çiftçilerin belini büken ilaç maliyetini ortadan kaldıracağını belirten Öztürk, "Çiftçimiz ilaçları kullandığı zaman 10-15 günde bir tekrarlaması gerekiyor. Bunda öyle bir sorun yok. 3-4 ayda bir sezon başı ve sonuna kadar uygulatıyoruz. İster istemez ilaçlar bitkilere kalıntı yapıyor, zarar veriyor ve bitkinin gelişmesini engelliyor. Bizimki aksine bitkinin savunma mekanizmasını geliştiriyor, bitkide herhangi bir kalıntı ve hastalık bırakmıyor" diye konuştu.