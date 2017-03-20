Üniversiteli kızı taciz eden şahsa linç girişimi

Bolu’da caddede yürüyen üniversiteli kız öğrenciye sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından linç ediliyordu.

Edinilen bilgiye göre, olay, İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören kız öğrenci yanından geçen E.Ö. isimli şahsın sözlü tacizine uğradı. Şahsa tepki gösteren kız öğrencinin yardımına çevrede bulunan esnaf yetişti.

GENÇ KIZI YOLDAN GEÇENLER SAKİNLEŞTİRDİ

Gözyaşlarına boğulan üniversiteli kız, yoldan geçen kadınlar tarafından sakinleştirilirken, esnaf şahıs linç etmeye kalkıştı. Polisin kısa sürede olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan şahıs üzeri arandıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kız öğrencinin şahıstan şikayetçi olduğu ifade edildi.