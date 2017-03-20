X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Üniversiteli kızı taciz eden şahsa linç girişimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Üniversiteli kızı eden şahsa linç girişimi

İHA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 14:47 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 14:51
Üniversiteli kızı taciz eden şahsa linç girişimi
Üniversiteli kızı taciz eden şahsa linç girişimi

’da caddede yürüyen üniversiteli kız öğrenciye sözlü de bulunduğu iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından linç ediliyordu.

Edinilen bilgiye göre, olay, İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören kız öğrenci yanından geçen E.Ö. isimli şahsın sözlü ine uğradı. Şahsa tepki gösteren kız öğrencinin yardımına çevrede bulunan esnaf yetişti.

GENÇ KIZI YOLDAN GEÇENLER SAKİNLEŞTİRDİ

Gözyaşlarına boğulan üniversiteli kız, yoldan geçen kadınlar tarafından sakinleştirilirken, esnaf şahıs linç etmeye kalkıştı. Polisin kısa sürede olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan şahıs üzeri arandıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kız öğrencinin şahıstan şikayetçi olduğu ifade edildi.

BENZER HABERLER