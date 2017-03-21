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Gaziantep'te salıncak ipi boynuna dolanan çocuk öldü

  • Giriş Tarihi: 21.3.2017 21:38
Gaziantep'te salıncak ipi boynuna dolanan çocuk öldü
Gaziantep'te salıncak ipi boynuna dolanan çocuk öldü

Gaziantep'te salıncağa binmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk, salıncak ipinin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti

Gaziantep'te evdeki salıncağa binmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk, salıncak ipinin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi 29'uncu Sokak'taki evde tek olduğu sırada salıncağa binmeye çalışan Şevket Özdal'ın (9) boynuna ip dolandı.

Anne Asiye Özdal'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine Özdal, kurtarılamadı.

İş dönüşü oğlunun öldüğünü öğrenen baba Hanifi Özdal ise sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kendine gelen baba, gözyaşları arasında ağıtlar yaktı.

Çocuğun cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.