Türkiye’den AB’ye insanlık dersi

AB ülkelerinin insanlık dışı muamele ettiği Suriyeli mültecilere kucak açan Türkiye, insanlık dersi veriyor. Adana’da polislerin sevgi ve ilgisiyle iyileşen ve ancak gribe yakalanarak ölen Suriyeli Mustafa’nın ailesi Türk polisine minnettar kaldı

İç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen Suriyeli İsmail- Türkiye Sincar çiftinin 6 yaşındaki oğlu Mustafa'ya 3 yıl önce lösemi teşhisi konulmuştu. Özel bir hastanede uzun süre tedavi gören Mustafa'nın en büyük hayali iyileştiğinde polis eşliğinde eve dönmekti. Bu durumu annesine söylediğinde anne Türkiye Sincar, hemen 155 Polis İmdat hattını arayıp oğlunun dileğini iletmişti. Durumu öğrenen Emniyet Müdürü Osman Ak da hemen talimat vermişti. İyileşen Mustafa, 3 Mart'ta taburcu olunca polis abileri ve ablaları da kapıda onu bekliyordu. Polis ablası Tuba Ata ve annesinin elinden tutup, hastaneden çıkardığı Mustafa, sıraya dizilmiş kendisini bekleyen diğer polisleri görünce, o kısacık hayatının en mutlu anını yaşamıştı. Mustafa'yla tek tek tokalaşan polisler, ardından da eskort eşliğinde evine götürmüştü. Ancak üşütünce gribe yakalanan Mustafa, bağışıklık sistemi zayıf olduğu için geçen hafta yaşamını yitirdi.



BAŞSAĞLIĞINA DA GİTTİLER

Mustafa'nın ölüm haberi Adana Emniyet Müdürlüğü'nü de yasa boğdu. Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Kadir Tüylü, önceki gün, Toplum Destekli polislerden Tuba Ata ve yunus ekipleri ile taziye ziyaretine giderek, Emniyet Müdürü Osman Ak'ın başsağlığı dileklerini iletti. Duygusal anların yaşandığı ziyaret sırasında, oğlunun tedavi süresi boyunca polislerin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen acılı baba İsmail Sincar, "Polisler bizimle çok ilgilendi ve oğlumun hayalini de yerine getirdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Avrupa'da polisler mültecilere eziyet ederken, Türkiye'de ise her konuda destek oluyor. Avrupa'da mülteciler tekmelenip, terörist yerine konulurken, Türkiye'de insanlığın ne olduğunu gördük. Hollanda polisinin yaklaşımını televizyondan izlerken ise aklım durdu" dedi. Mustafa'nın kardeşi Ahmet Sincar'ın "Ağabeyim cennete gitti" demesi ise herkesi duygulandırdı.





Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Kadir Tüylü'nün telefonunda Mustafa'nın fotoğrafını gören kardeşi "Ağabeyim cennete gitti" dedi.



ERDOĞAN HAYRANIYDI

Anne Türkiye Sincarda "Bu imkânı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağladığın biliyorum. Oğlum da Erdoğan'ı çok seviyordu ve diğer en büyük isteği de Erdoğan'la tanışmaktı. Erdoğan'la tanışırsa da önce akülü araba isteyeceğini, ardından da 'anneme maaş bağlayın ki bu rutubetli evden çıkalım ve güzel bir evde daha çabuk iyileşebileyim' diyeceğini söylüyordu. Ben artık onsuz evi ne yapayım" dedi. Hastaneden elini tutarak çıkardığı Mustafa'nın 15 gün sonra öldüğünü öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyleyen polis memuru Tuba Ata, "Ailesi çocukları tedavi edildiğinde çok mutluydu. En son gördüğümde umut doluydu. Neşeliydi. Polisleri çok seviyordu. Biz de onu çok sevmiştik. Ölüm haberini duyunca çok üzüldüm. Çok acı bir duygu" dedi.





Minik Mustafa tedavi olduğu hastaneden evine, en büyük hayali olan polis eskortu eşliğinde gitmişti.

Taburcu olduğunda Mustafa'yı hastanenin kapısında karşılayan polisler bu kez mezarı başında dua etmek için toplandı.



MEZARINI ZİYARET ETTİLER

Ziyaretin ardından Sincar ailesi polislerle birlikte çocuklarının mezarını ziyaret etti. Oğlunun mezarına polisler tarafından çiçek bırakıldığın gören anne Türkiye Sincar, gözyaşlarına boğularak, "Mustafam kalk! Polisler geldi" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne Türkiye Sincar, "Oğlum televizyonda yayımlanan bir diziden dolayı polisleri çok seviyordu. Tedavi olurken polisleri görünce 'anne ben iyileşirsem polisler bizi eve bırakır mı' demişti. Polisler bize çok yardımcı oldu. Onların gösterdiği ilgiden dolayı kendisi çok mutlu oluyordu. Adana polisi bizi hiç yalnız bırakmadı. Allah onlardan razı olsun" dedi.