X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER 69 yaşındaki cinsel istismar sanığı: İktidarsızım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

69 yaşındaki sanığı: İktidarsızım

DHA
  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 16:05 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 16:07
69 yaşındaki cinsel istismar sanığı: İktidarsızım
69 yaşındaki cinsel istismar sanığı: İktidarsızım

'ta, 69 yaşındaki F.D. adlı kadına da bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan aynı yaştaki A.Ç., iktidarsız olduğunu söyleyerek suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Geçen yıl 21 Mayıs'ta meydana gelen olayda A.Ç., köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta tarlada koyun otlatırken yanından geçen aynı köyden tanıdığı F.D.'ye iddiaya göre da bulundu. Eşi 11 yıl önce ölen F.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan A.Ç., 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Basit cinsel istismar' suçundan 8 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İNTİKAM İDDİASI

A.Ç., savunmasında 1948'den bu yana F.D.'nin ailesiyle husumetleri olduğunu ileri sürerek, "Aile büyüklerim onu bana istemişlerdi. Ancak ben kabul etmedim. Şimdiki eşimi de kaçırarak evlenmiştim. Bundan 2-3 yıl önce de köyde kahvehane açmıştım, onun çocukları da bana yakın yerde kahvehane açtı. En son o zaman kavga ettik. Ben hiçbir şekilde onu öpmedim. Bu bir iftira. Ayrıca, ben iktidarsızım" dedi.

F.D. ise sanığın yolda önüne çıktığını iddia ederek, "Yere yatırdı, beni öptü. Onu tepelemeye başladım, elimdeki orağı salladım. Orak isabet etmedi. Sonra kaçarken de 'Sus kimse duymasın' diye bağırdı. Aynı köyde otururuz ama onunla hiçbir zaman konuşmam" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, cinsel aktivite düzeyinin belirlenmesi için sanığın Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

BENZER HABERLER