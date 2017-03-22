Amazon CEO’su dünyayı kurtarma provası yaptı

Dünyanın en zengin 3’üncü kişisi olan Amazon şirketi sahibi Jef Bezos, sponsor olduğu Mars Konferansı’nda Güney Kore yapımı Method-2 isimli robotu kullandı

ABD'li elektronik ticaret ve teknoloji şirketi Amazon'un sahibi ve CEO'su Jeff Bezos önceki gün Boston kentinde düzenlenen ve sponsor olduğu Makine Öğrenme Otomasyonu, Robotik ve Uzay Araştırması Konferansı'nda (MARS) Method-2 isimli robotu ilk kez kullandı. Robotu yönetirken hayli eğlendiği gözlemlenen Bezos, kendisini efsane 'Aliens' filminin setinde gibi hissettiğini söyledi. Sinema tarihinin ilk 3D yapımı olan Avatar'daki modellere benzerliği ile dikkat çeken ve Güney Kore'de yapılan robotun ilk versiyonu geçen yıl tanıtılmıştı. Hankook Mirae Technology isimli firma tarafından geliştirilen robot 1.6 ton ağırlığında ve 3.96 metre uzunluğunda. Firmanın başkanı Yang Jin-Ho robotu filmler ve çizgi filmlerde görüldüğü gibi hayata geçirmenin maliyetin 200 milyon dolardan fazla olduğunu açıklamıştı. Robot tasarımını Transformers, Robocop ve Terminator gibi filmlerde çalışan Vitaly Bulgarov'un yapması inovasyon çevrelerinde büyük bir heyecana neden olmuştu. Avatar'da çalışmayan Bulgarov, robotun filmdeki robotlara olan benzerliğini de kabul etmişti. Robotun ne amaç için kullanılacağına dair açıklama yapılmadı. Bu yılın sonunda satışa çıkacak robotun 8.3 milyon (29 milyon 971 bin TL) dolara alıcı bulması bekleniyor. Amazon geçen yıl dronlardan oluşan teslimat servisini tanıtmış ve depolar arasında mal getirip götürmek üzere 45 bin robot kullanmaya başlamıştı. Konferansta teslimat yapmak üzere kullanılacak Agility's Cassie isimli devekuşu şeklindeki bir robot da dikkat çekti. 72.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Jeff Bezos uzay teknolojilerine olan merakı ile tanınıyor. Bezos yaptığı konuşmalarda sık sık "Dünyayı kurtarmak için uzay teknolojilerini geliştirmeliyiz" diyor.