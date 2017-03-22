Ayrılık başka ticaret başka

Boşanma aşamasındaki Angelina Jolie ve Brad Pitt, Fransa’daki şatoyu satmaktan vazgeçti. Buradaki bağdan topladıkları üzümden şarap yapan ikili, ortak zeytinyağı üretip satacak

ABD'li ünlü oyuncu çift Angelina Jolie ve Brad Pitt'in aldığı sürpriz ayrılık kararı magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Geçen yıl eylül ayından beri sarsıntılı bir ayrılık sürecine giren çifte yakın bir kaynak, ikilinin Fransa'da şarap ürettikleri üzüm bağının da bulunduğu Chateau Miraval'i satmaktan vazgeçtiğini söyledi. Çiftle birlikte şarap üretimi yapan Marc Perrin, "Şato aile ve çocuklar için bir yatırım" açıklamasında bulundu. Çiftin ayrıca şatonun bahçesindeki zeytin ağaçlarından ürettikleri zeytinyağını satmaya başladıkları açıklandı. Angelina Jolie'nin, eşi Brad Pitt'e uyguladığı çocukları görme yasağını da esnettiği belirtildi. Brad Pitt'in çocuklarını daha düzenli bir şekilde görebileceği ileri sürüldü. HollywoodLife adlı magazin dergisine konuşan kaynak, bu durum karşısında büyük sevinç yaşayan Pitt'in çocukları için Disneyland'ı birkaç saatliğine kapatmayı düşündüğünü ancak oğulları Maddox ve Pax'in bu fikre karşı olduğundan planından vazgeçtiğini söyledi. Çiftin üçü evlatlık, üçü biyolojik olmak üzere yaşları 8 ile 15 arasında değişen 6 çocuğu bulunuyor.



6 çocuk sahibi Jolie ve Pitt, Fransa'daki Chateau Miraval'de şarap da üretiyor. İkili, bu şatoda evlenmişti.