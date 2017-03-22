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Boynuna ipi dolanan çocuk öldü

DHA
  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 09:49 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 09:52
Boynuna salıncak ipi dolanan çocuk öldü
Boynuna salıncak ipi dolanan çocuk öldü

’te, evlerinin çatısında oynarken boynuna ipi dolanan 10 yaşındaki Şevket Özbal, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Asiye ve Hanifi Özbal çiftinin küçük çocukları Şevket, la oynamak için evlerinin çatısına çıktı. 2 katlı evin çatısında salıncakla salınan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Şevket'in boynu salıncağın ipine dolaştı. Boynuna dolanan ipten kurtulamayan küçük Şevket'i, gören komşuları durumu ailesine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evin çatısına çıkan yakınları tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen Şevket Özbal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.. Özbal'ın ölüm haberini alan ailesi ve hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Talihsiz çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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