Lise öğrencisinden müthiş buluş

Adıyaman'da Gölbaşı Anadolu Lisesi öğrencisi Kemal Karagöz, alkollü sürücüyü tanıyarak aracı durduran sensör yaptı. Karagöz, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'e tasarladığı araç robotunun nasıl çalıştığı konusunda bilgi verdi. Aracın sensörlerle hareket ettiğini anlatan Karagöz, eğer sürücü alkollü ise aracın kendisini güvenli bir yere park ederek beklediğini belirtti. Karagöz, geliştirdiği yazılımla aracın uzaktan kontrol edilebildiğini, durduğunda ise mesaj yoluyla kişinin alkollü olduğunu ve konumu, sürücünün belirlediği kişi ya da kişilere bildirdiğini ifade etti. Karagöz, şunları söyledi: "Aracın tekerlekleri dışında tüm tasarımlar ve yazılımları bana ait. Araç içine yerleştirilen bir sim kart ve uygulama ile araç dışarıdan da kontrol edilebilmekte. Araç, kişinin alkollü olduğunu anladığı anda kendini kenara çekerek park ediyor. Ayrıca araç, önüne herhangi bir engel geldiğinde kendini durdurabiliyor. Projemiz geliştirilerek çok çeşitli özellikler eklenebilir. Projemize patent başvurusu da yapacağız." Belediye Başkanı Özdemir de Karagöz'e çeyrek altın hediye etti. Karagöz, projeyle TÜBİTAK tarafından düzenlenecek bölge finallerine katılacak.