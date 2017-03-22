Liseli katilde satanist şüphesi

Rize’de ders sırasında arkadaşını bıçaklayarak öldüren kendisini de yaralayan 16 yaşındaki liseli B.K.’nin internette satanist siteleri takip ettiği ortaya çıktı

Rize'nin Pazar ilçesindeki Fen Lisesi'nde önceki gün ders sırasında B.K., sınıf arkadaşı Emir Taş'ı (16) boğazından bıçaklayarak öldürüp ardından kendisini de bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan B.K.'nin tedavisi sürüyor. Emir Taş ise toprağa verildi. Katil zanlısı B.K.'nin okul arkadaşları arasında oluşturulan sohbet grubunda yaptığı paylaşımlar cinayeti daha önceden planladığını ortaya koydu. B.K.'nin bir gece önce "Sınav olmayacak, ertelenecek" yazdığı, arkadaşlarının ısrarlı soruları üzerine "Ben gelecekten geliyorum... sadece hisler" yazdığı belirlendi. Olay sabahı saat 05.35'te, "Kandan etkilenen korkan var mı?" paylaşımı yapan B.K.'nin korku filmi "Testere"den esinlenerek hazırlanmış "Testere" oyununun bağımlısı olduğu belirtildi. Bölümleri geçmek için karşısına çıkan her şeyi öldürmeye odaklı oyunun karakterine ait maskeleri takan B.K.'nin bu fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı görüldü. Zanlının satanist sitelerini takip ettiği ve sürekli bu sitelere girdiği öğrenildi.