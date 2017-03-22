Marmaray seferleri teknik arıza giderildi, seferler başladı

Marmaray seferlerinde yaşanan teknik sorun çözüldü. Seferler yeniden yapılmaya başlandı.

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE SEFERLER DURDURULMUŞTU

Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerin durduğu açıklandı.

Yüksek gerilim hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı öğrenildi. Arıza nedeniyle Yenikapı Marmaray istasyonu önünde vatandaşların beklediği görüldü. Annesinin ameliyatı için Anadolu Yakasına geçmek istediğini belirten vatandaş,'' Bekliyoruz şuan için. Karşıya geçemedik. Yaklaşık 15 dakikadır buradayız. Saat 08.00'de açılacak diyorlar. Teknik bir arızadan dolayı seferlerin yapılamadığını söylüyorlar. Annem sabah ameliyat olacaktı. Ona yetişemeyecek olmam üzüyor'' ifadelerini kullandı.





Seferlerin yapılamadığını ifade eden bir başka vatandaş ise,'' İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bu tarz problemler nadir yaşanıyordu. Bir arıza var ki seferler yapılamıyor. Arıza olduğunu ve beklememiz gerektiğini söylediler. Bekliyoruz şuan için'' şeklinde konuştu.

Marmaray istasyonları yolcu girişlerine kapatılırken arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.