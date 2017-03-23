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Katili, annesinin evini ziyaret etmiş

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 16:34 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 16:45
Katili, annesinin evini ziyaret etmiş
Katili, annesinin evini ziyaret etmiş

’da, zihinsel engelli 30 yaşındaki ’ü cinsel saldırı ve işkence yapıp boğazını keserek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan şahıslardan Ömür Baltacıoğlu’nun Gümüş’ün evine geldiğini ve oğlunu bulup sana getireceğim dediğini söyledi.

'da, geçtiğimiz yıl Şubat ayında zihinsel engelli 'ü cinsel saldırı ve işkence yapıp boğazını keserek öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Gökhan Çakır, Ömür Baltacıoğlu ve Ömer Şancı'nın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada ilk kez mahkemeye gelen Erhan Gümüş'ün annesi Güllü Gümüş gözyaşları içinde, "katillerden biri olan Ömür, oğlumu öldürdükten sonra ziyaretime geldi ve oğlumu bulup bana getireceğini söyledi. Tutuklandıktan sonra ortaya çıktı bunlar" dedi.

Güllü Gümüş yakınları tarafından sakinleştirildikten sonra şunları söyledi:

"Oğlumun daha öldürüldüğünü bilmiyorduk. Kaybolalı bir hafta olmuştu. Ömür'ü mahalleden tanıyordum. Oğlum kaybolduktan 1 hafta sonra, Ömür ailesi ile beraber evime geldi. Bana, 'Oğlunu bulacağım. Canımı dişime takacağım yine de bulacağım. Sana oğlunu getireceğim" dedi. Sonradan tutuklandıktan sonra ortaya çıktı her şey. Ömür, işlendikten sonra yanıma gelip bunları söyledi. Bu nasıl bir acımasızlık, bu nasıl bir adam anlamadım. Artık isimlerini bile ağzıma almak istemiyorum."

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