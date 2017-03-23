Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle:
Ülke genelinin az bulutlu ve açık, ilk saatlerde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 16
İstanbul: Az bulutlu 17
İzmir: Az bulutlu 21
Adana: Az bulutlu 23
Antalya: Az bulutlu ve açık 22
Samsun: Az bulutlu 10
Trabzon: Az bulutlu 9
Erzurum: Parçalı az bulutlu 4
Diyarbakır: Az bulutlu 16