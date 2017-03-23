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Meteoroloji verilerine göre yurtta

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 09:31 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 09:46
Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu
Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün şöyle:

Ülke genelinin az bulutlu ve açık, ilk saatlerde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 16

İstanbul: Az bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu 21

Adana: Az bulutlu 23

: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Az bulutlu 10

Trabzon: Az bulutlu 9

Erzurum: Parçalı az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu 16

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