Rektör, öğrencisinin telefon faturasını ödedi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine cep telefonu faturasını gönderen öğrencisinin 92 lira 60 kuruşluk faturasını ödedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, dün sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşarak cep telefonu faturası borcunu ödemesini rica eden üniversite öğrencisi Baran Elbir'in istediği geri çevirmedi. Prof. Dr. Ünal, sosyal medya hesabından "Sayın hocam siz bu seferlik ödeseniz bursum yatınca size veririm" mesajıyla 92 lira 60 kuruşluk faturanın ekran görüntüsünü gönderen Elbir'e yine sosyal medya üzerinden, "Tabii ki ama geri ödeme istemiyorum" yanıtını verdi.

Rektör'ün cevabı karşısında ikinci bir paylaşım yapan üniversite öğrencisi Elbir, "Hoca gibi hoca rektör gibi rektör. Teşekkürler hocam" mesajını paylaştı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, faturasını ödediği öğrencisiyle yarın makamında biraraya gelecek.