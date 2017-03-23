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, öğrencisinin telefon sını ödedi

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 15:58 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 16:02
Rektör, öğrencisinin telefon faturasını ödedi
Rektör, öğrencisinin telefon faturasını ödedi

ü Prof. Dr. , sosyal medya hesabı üzerinden kendisine cep telefonu sını gönderen öğrencisinin 92 lira 60 kuruşluk faturasını ödedi.

ü Prof. Dr. , dün sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşarak cep telefonu sı borcunu ödemesini rica eden üniversite öğrencisi Baran Elbir'in istediği geri çevirmedi. Prof. Dr. Ünal, sosyal medya hesabından "Sayın hocam siz bu seferlik ödeseniz bursum yatınca size veririm" mesajıyla 92 lira 60 kuruşluk faturanın ekran görüntüsünü gönderen Elbir'e yine sosyal medya üzerinden, "Tabii ki ama geri ödeme istemiyorum" yanıtını verdi.

Rektör'ün cevabı karşısında ikinci bir paylaşım yapan üniversite öğrencisi Elbir, "Hoca gibi hoca rektör gibi rektör. Teşekkürler hocam" mesajını paylaştı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, faturasını ödediği öğrencisiyle yarın makamında biraraya gelecek.