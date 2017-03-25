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'den beklenen haber geldi! İşte

  • Giriş Tarihi: 25.3.2017 11:15 Güncelleme Tarihi: 25.3.2017 11:15
Meteoroloji'den beklenen haber geldi! İşte hava durumu
Meteoroloji'den beklenen haber geldi! İşte hava durumu

Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 22

Adana: Az bulutlu 22

: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Az bulutlu ve açık 8

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20

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