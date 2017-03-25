Pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı

Bursa’da geçen yıl 1 Temmuz'da, çay bahçesinde oturan Mustafa Uçar ve Emre Güven’i pompalı tüfekle yaralamaktan tutuklu yargılanan 27 yaşındaki Veysel Tutar 7.5 yıl hapis cezasına mahkum olarak tahliye edildi. Olayda yaralananlardan Mustafa Uçar ise sanığın eşine tacizden 2,5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Veysel Tutar, Merkez Osmangazi İlçesi Muradiye Mahallesi'ndeki çay bahçesinde geçen yıl 1 Temmuz akşamı, çay bahçesinde oturan Mustafa Uçar ile Emre Güven'i pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Emre Güven ayakta tedavi edilirken, durumu ağır olan Mustafa Uçar kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından pompalı tüfeğini evine bırakan Veysel Tutar, kaçtı. Polisin yürüttüğü soruşturma sonucu Veysel Tutar'ın saklandığı Gemlik'te akrabalarına ait bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde, Mustafa Uçar'ın eşine laf attığını iddia eden Veysel Tutar, şöyle dedi:

"Mustafa Uçar eşime laf attı. Bunu eşimden tesadüfen öğrendim. Ben de sinirlerime hakim olamayarak pompalı tüfeğimi alıp, Mustafa'nın sürekli oturduğu çay bahçesine gittim. Kapıdan girdiğim gibi yanına giderek 5 el ateş ettim. Mustafa ve yanındaki arkadaşı Emre yere yığıldı. Daha sonra koşarak tüfeği evdeki yatağımın altına bıraktım ve kaçtım."

BU OLAYI NAMUSUM İÇİN YAPTIM

Tutuklanan Veysel Tutar hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralamak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Son kez hakim karşısına çıkan Veysel Tutar, son sözünde, Bu olayı namusum için yaptım.Tahliyemi istiyorum" dedi.

Yaralanan Mustafa Uçar ise, "Sağ kolumda 4 ve karnımda da sayılmayacak kadar saçma yarası var. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI



Mahkeme heyeti, tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak Veysel Tutar'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alan mahkeme, Tutar'ın tahliyesi de karar verdi. Tutar'ın kararını Yargıtay'ın onaması halinde kalan cezayı çekmek için cezaevine girecek.

Mahkeme heyeti ayrıca, olay sırasında sanığın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu yaralanan Mustafa Uçar ise sanığın eşine karşı, taciz suçundan olayın işleniş biçimine göre 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.