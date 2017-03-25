Rezalet! İlahi eşliğinde transparan defile

Modacı Murat Aytulum’un transparan kıyafetlerden oluşan koleksiyonunu tanıttığı defilede Salavat-ı Şerif’in ilahi olarak okunması ‘Pes’ dedirtti

Moda tasarımcısı Murat Aytulum, 'Paradoksal Senfoni' adını verdiği AW17 koleksiyonunun defilesini Mercedes Fashion Week İstanbul kapsamında dün gerçekleştirdi. Üç dine ait ilahilerin kontrtenor Nuri Harun Ateş tarafından seslendirildiği defilenin baş mankeni Şebnem Schaefer oldu. Murat Aytulum, koleksiyonunda çoğunlukla sosyal ve toplumsal olaylardan etkilendiğini belirtti. Defile sırasında mankenler podyumda transparan kıyafetler ile koleksiyonu sergilediği sırada Nuri Harun Ateş, Salavat-ı Şerif'i ilahi olarak okudu. Peygamber efendimize saygının bir ifadesi olan Salavat-ı Şerif'in yarı çıplak bir defileye malzeme edilmesi büyük tepki çekti.





Defilenin baş mankeni Şebnem Schaefer oldu.