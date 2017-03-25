Türk-Yahudi tarihi bu müzede

İstanbul'da bilinen müzelerin yanı sıra farklı konulara ve eserlere sahip 60'a yakın küçük müzeden biri olan 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Türk-Yahudi tarihine ışık tutuyor. Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu ile aynı binada ziyaretçi kabul eden ve 3 ayrı bölümden oluşan müze hakkında bilgi veren Müze Müdürü ve Küratörü Nisya İşman Allovi, müzenin Sefarad Yahudilerinin İspanya'dan Osmanlı'ya göçlerinin 500. yılı kutlamaları çerçevesinde 2001 yılında oluşturulduğunu hatırlattı. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde 500 yıl boyunca aynı topraklarda yaşamanın ortak bir kültür oluşturduğunu vurgulayan Allovi, "Müzemizde Türk-Yahudi tarihine dair bilgi ve belgeler var. Beratlar, fermanlar, dini objeler, dini ritüellerde kullanılan eserler var" dedi. Türk Yahudilerini anlatan bir bölümün de olduğunu anlatan Allovi, "Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı ordusunda şehit olan çok sayıda Türk Yahudisi var. Bununla ilgili de bir sergimiz var." diye konuştu.