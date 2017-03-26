Düşünce gücüyle araba yarışı

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde bir grup öğrenci, platform üzerine kurulan oyuncak pistte düşünce gücü ile araba yarışı oyunu geliştirdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Önder Aydemir tarafından yürütülen, öğrenciler Oğuzhan Başer, Yağız Sarı ve Cevdet Cıvır tarafından geliştirilen düşünce gücü ile çalışan araba yarışı oyunu projesi dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Proje hakkında bilgi veren Aydemir, "Beyin, vücut faaliyetlerini yöneten ve insan merkezi sinir sistemini kontrol eden bir organdır. Beynin bu işlevleri esnasında beyin dokusundaki elektriksel potansiyel değişimlere bağlı olarak elektroansefalografi (EEG) işaretleri oluşur. Yapılan araştırmalar kişinin farklı şeyler düşündüğünde EEG işaretlerinin farklılık gösterdiğini ispatlamıştır. Bu farklılıktan faydalanarak beyin bilgisayar ara yüzü teknolojileri geliştirilmektedir" dedi.



'ÖNÜ AÇIK BİR YENİLİK'

Yrd. doç. Dr. Aydemir, "Gerçekleştirilen bu proje ile 2 kişi bir platform üzerine kurulmuş oyuncak araba pistinde düşünce gücü ile araba yarışı oynayabiliyor. Kişi kendisinin kontrolüne tanımlanmış aracı ileriye doğru hareket ettirdiğini düşündüğü sırada beynin alın bölgesinden beyin işaretleri kaydediliyor ve elektronik donanıma kablosuz olarak aktarılıyor. Elektronik kart üzerindeki işlemci aldığı beyin işaretlerini yorumlayarak aracın ileriye gitmesini sağlıyor. Bu işlemci kişinin yarışa motivasyon miktarını da ölçüyor, bu sayede araçlar hızlanıyor. Farklı uygulamalar için de önü açık bir yeniliktir" şeklinde konuştu.