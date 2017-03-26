Evcil hayvanlar ömrümüzü uzatıyor

Avustralya’da bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre evcil hayvanlar tansiyon ve kalp ilaçları kadar faydalı. Hayvan besleyenlerin yaşam süresi, beslemeyenlere göre daha uzun çıktı

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Monash Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından 65-84 yaş arası hipertansiyon hastalarıyla yapılan araştırmaya göre evcil hayvan sahipleri daha uzun yaşıyor. Hipertansiyon Dergisi'nde (Journal of Hypertension) yayımlanan araştırmaya göre 11 sene boyunca takip edilen 4 bin 39 hipertansiyon hastasının yüzde 86'sı hayatının bir döneminde hayvan sahibiyken, yüzde 36'sının ise araştırma sırasında evcil hayvanı bulunuyordu. Deneklerden 958 kişi kalp ve damar hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetti. Erken ölüm vakaları hayvan sahibi olmayanlarda görüldü. Kedi, köpek veya tavşan beslemenin kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma etkisi sağladığı fark edildi. Evcil hayvan sahiplerinin, kan ve damar hastalıklarıyla bağlantılı ölüm riskinin yüzde 25 daha az olduğu gözlemlendi.



İLAÇ NİYETİNE EVCİL HAYVAN

Columbia Üniversitesi'nin emekli psikoloji profesörü Stanley Coren, araştırma sonuçlarına Amerikan psikoloji dergisi "Psychology Today" deki yazısında yer verdi. Evcil hayvan sahipliğinin sağladığı faydaların tansiyon ve kalp ilaçlarının faydalarından geri kalmadığını belirten Coren, evcil hayvanların sahiplerinin stresini azalttığını, harekete teşvik ettiğini ve sosyalleşmelerini sağladığına dikkat çekti.