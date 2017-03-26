İzmir'de taksi tarandı: 2 ölü!

İzmir’in Torbalı İlçesi’nde otomatik silahlarla taranan taksideki 4 kişiden 2’si yaşamını yitirirken, 1’i yaralandı. Diğer 1 kişi ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Bugün saat 06.30 sıralarında Şeref Altuntaş'ın kullandığı 35 FH 866 plakalı taksinin önü, İzmir- Aydın karayolu Ödemiş Köprüsü'nde bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden ininler, otomatik tüfeklerle içinde 4 kişinin bulunduğu taksiyi taradı. Saldırganlar ardından otomobille kaçarken, çok sayıda kurşunun isabet ettiği taksinin şoförü Şeref Altuntaş yaralanırken, yolcu olarak bulunan 5 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Saraç, kardeşi 29 yaşındaki Özcan Saraç yaralandı. Ağabeyleri 45 yaşındaki Nevzat Saraç ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

KURTARILAMADILAR



Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan üç yaralıdan Mehmet ve Özcan Saraç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Burnundan yaralanan taksici Altuntaş'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.