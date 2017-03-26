Kemençe çalarken düşüp hayatını kaybetti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kemençe çaldığı sırada bir anda yere yığılan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Gölyaka ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile eğlenen Mehmet Koç, kemençe çaldığı sırada bir anda yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın ölüm anı, kendisini görüntüleyen arkadaşının cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde kemençe çalan Mehmet Koç'un bir anda yere yığıldığı görülüyor. Mehmet Koç'un kalp krizi geçirdiği iddia edildi.