‘Rüyamızda görsek inanmazdık’

İstanbul’un trafik çilesi, şehri bir uçtan bir uca kateden toplu ulaşım ağı sayesinde büyük ölçüde sona erdi. Vatandaş da ‘Eskiden bu günleri hayal bile edemezdik, gurur verici’ diyor

İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gitmek artık çok kolay. SABAH ekibi, son dönemde hizmete giren toplu taşıma araçlarını kullanarak İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna seyahat etti. Metroda son istasyonun olduğu Pendik Tavşantepe'den metrobüsün son durağı olan Beylikdüzü'ne metro-Marmaray- İETT ve metrobüs kullanarak gitti. Şehrin iki yönde en uzağında olan iki nokta arası mesafe 90 kilometreydi.

Ekip, Tavşantepe İstasyonu'nda 12.41'de metroya bindi. Akıllı telefonlar, mesafeyi karadan kat etme süresini 2 saat 5 dakika gösteriyordu. Metroyla yola çıkan SABAH ekibi, 37 dakika sonra Ayrılıkçeşme İstasyonu'nda Marmaray'a aktarma yaptı. 15 dakika sonra da Kazlıçeşme'ye ulaştılar. Otobüsle Cevizlibağ Metrobüs İstasyonu'na gittiler. Metrobüse bindiler ve 48 dakika sonra Beylikdüzü'nde son duraktaydılar.



'GURUR DUYUYORUZ'

Yolculuk sırasında SABAH'a konuyan vatandaşlar da İstanbul'da ulaşım adına yapılan yatırımlardan övgüyle bahsetti:

Memduh Bayramoğlu: 60 yıldır İstanbul'dayım. Bu güzel günleri düşünmeyi bırak rüyasını bile göremezdik. Yabancı yapınca ne güzel olmuş, bizimkiler yapınca "İstemezük" diyorlar. Yapanlardan Allah bin kere razı olsun.

Öğrenci Seda Dokuzkardeş: Eskiden saatlerce yol gidiyordum. Şimdi Bostancı'dan metro ve Marmaray'la kısa sürede istediğim yere ulaşabiliyorum.

Ayşe Öztürk: Hem hızlı hem güvenli yolculuk yapabiliyoruz. İnşallah daha çok yapıldıkça daha çok kişi mutlu olacak. Gurur duyuyoruz.

Konservatuvar öğrencisi Milan Demir: Metrobüs gelmeden önce belediye otobüsleriyle saatlerce yolculuk yapardık. Metrobüsle Gayrettepe'ye kadar trafiğe takılmadan gidebiliyorum.



YOLCULUK SÜRESİ 18 DAKİKA KISALDI

Prof. Dr. Rafet Bozdoğan: İstanbul'da metrobüs projesini yapmak istediğimizde, mahkemeler ve kara propagandalarla engellemek isteyenler, sonra teşekkür etmek için geldiler. 2002'den sonra İstanbul'un ulaşım yatırımları için geçmiş yıllara oranla 10 kat fazla bütçe ayrıldı. İstanbul'da 42 km olan raylı sistem hattı bugün 150-160 km. 2 yıl içinde Marmaray'ın devamı, yeni metro hatlarıyla birlikte 350 km uzunluğunda bir raylı sistem oluşacak. Hedef 500 kilometre. Ulaşım projeleri sayesinde şu an İstanbul'da yolculuk süresi ortalama 56 dakikalardan 38'e kadar düştü.

Emlakçı Cihat Başpehlivan: İstanbul'un ulaşım yatırımları, konut, istihdam ve ekonomik gelişmeleri de etkiledi. Eskiden lüks binalar çok önemliydi. Artık metro, metrobüs gibi toplu ulaşım kavşaklarına yakınlık ön plana çıktı. İstanbul'da artık hizmet sektöründe çalışan kişi sayısı çok fazla. Onlar da yolculuğu toplu taşımayla yapıyorlar. Kiracılar da artık daha uzak mesafelerde ev tutup çalışmak için başka yerlere gidebiliyor.