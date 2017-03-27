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'e benzeyen sanatçı tutuklandı!

  • Giriş Tarihi: 27.3.2017 10:46 Güncelleme Tarihi: 27.3.2017 11:06
Atatürk'e benzeyen sanatçı tutuklandı!
Atatürk'e benzeyen sanatçı tutuklandı!

'e benzerliği ile tanınan İzmirli sinema ve tiyatro sanatçısı Çanakkale’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve tüm Türkiye'yi dolaşarak CHP'nin çeşitli organizasyonlarında Mustafa Kemal'i canlandıran tiyatro ve sinema sanatçısı , sinema yönetmeni Sinan Çetin'in yönettiği filminde Mustafa Kemal'i canlandırmıştı.

DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Çanakkale yerel basınından alınan bilgilere göre, Göksel Kaya dün akşam Çanakkale'ye geldi. Saat:24:00 gemisiyle Çanakkale'den Eceabat'a geçen Göksel Kaya ilçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından dolandırıcılık iddiasıyla önce gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Kaya ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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