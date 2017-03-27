İzmir'deki vahşi cinayet ile ilgili 3 tutuklama

İzmir'de 25 yaşındaki Funda Gülmez'in bir evde naylon poşete sarılı bulunması ile ilgili 4 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde naylon poşete sarılı bulunan 25 yaşındaki kadını bıçakla öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yakakent Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülen ve naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'in öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ü.Ş, İ.Ö. ve G.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan Ü.Ş'nin ifadesinde, Gülmez ile 3 ay önce sosyal medya aracılığı ile tanıştığını ve birlikte yaşamaya karar verdiklerini, arkadaşı G.K. ile kocası M.K'nın da izniyle aynı eve taşındıklarını söylediği öğrenildi.

Gülmez'in kendisini arkadaşı diye tanıştırdığı kişinin eski sevgilisi olduğunu öğrendiğini, olay günü de bu konuda tartıştıklarını ve sinirlerine hakim olamayıp Gülmez'i bıçakladığını itiraf ettiği belirtildi. Olay sonrası cesedi yok etmek için marketten çöp poşeti alarak sardığını daha sonra saklamak için arkadaşı İ.Ö'den yardım istediğini bildiren Ü.Ş, ancak cesedi almadan evden ayrılıp gizlenmek için Hatay semtindeki arkadaşına gittiğini söylediği öğrenildi.

Çiğli ilçesinde, 21 Mart'ta 25 yaşındaki Funda Gülmez bıçakla öldürüldükten sonra poşete sarılmış halde yaşadığı evin banyosunda yakınları tarafından bulunmuştu. Olayla ilgili olarak genç kadının birlikte yaşadığı Ü.Ş. (24) ile arkadaşı İ.Ö. ve Çiğli'deki evi paylaşan G.K. ve kocası M.K. da gözaltına alınmıştı