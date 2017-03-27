Ukraynalı modele 'eskort' tuzağı!

Ukraynalı model K.K adına internette 2 günde 6 farklı 'eskort kız' sayfası açılınca genç kadın madur olduğunu iddia etti. Sosyal medyada açılan sayfaların ardından Türkiye ve İtalya'da modellik yapan K.K'nın iddiasına göre iki günde fotoğrafı kullanılarak 6 farklı sayfa açıldı ve bu sayfalarda eskiden kullandığı cep telefonu numarası da verildi..

Sosyal medya mağduru olan Ukraynalı modelin iddiasına göre adına, 2 günde 6 'eskort kız' sayfası açıldı



Türkiye ve İtalya'da modellik yapan Ukraynalı K.K. iddiaya göre sosyal medya mağduru oldu. İş için İtalya'da olan K. adına, 2 günde 6 'eskort kız' sayfası açıldı. Sayfalarda, genç mankenin eski cep telefonu numarası da kullanıldı.

ARKADAŞI UYARDI...

Arkadaşının uyarısıyla durumdan haberdar olan K., avukatını arayarak yardım istedi, ardından da İstanbul'a döndü. Habertürk'ün haberine göre "Tuzak kurdular. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" diyen K., şunları söyledi: "İstanbul'da beni taciz eden bir Alman'la mahkemeliğim. Tehdit alıyordum. Arkadaşlarımı da eskort gibi göstermişler. Bu siteleri hazırlayanlardan şikâyetçi olacağım."