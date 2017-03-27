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Üniversite öğrencisi gölette boğuldu

İHA
  • Giriş Tarihi: 27.3.2017 14:50 Güncelleme Tarihi: 27.3.2017 14:52
Üniversite öğrencisi gölette boğuldu
Üniversite öğrencisi gölette boğuldu

’nın Sütçüler ilçesinde üniversite öğrencisi , yüzmek için girdiği gölette boğuldu.

(SDÜ) Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO Maliye Bölümü 1. Sınıf öğrencisi 18 yaşındaki , dün bir arkadaşıyla Yeşildere Karaali mevkiinde gezmeye gitti. Bölgedeki 7 metre derinliğe sahip gölete giren Erdem boğuldu. Erdem'in suda hareketsiz durduğunu gören arkadaşı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Erdem, yaşamını yitirdi.

SDÜ REKTÖRLÜĞÜ ERDEM İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLADI. MESAJDA ŞÖYLE DENİLDİ:

"Sütçüler MYO öğrencisi Haydar Erdem geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. SDÜ ailesi olarak aramızdan erken ayrılmanın derin üzüntüsünü duyduğumuz öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz".

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