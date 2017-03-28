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'da : 5 ölü!

AA
  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 22:46 Güncelleme Tarihi: 28.3.2017 22:47
Adana'da silahlı saldırı: 5 ölü!
Adana'da silahlı saldırı: 5 ölü!

'nın Kozan ilçesinde bir eve düzenlenen da aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çokak Mahallesi'nde Hüseyin Doğan'a ait eve gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlendi.

Olayda Hüseyin Doğan'ın (43) yanı sıra 8 yaşındaki oğlu Hakkı ve kardeşi Mehmet Doğan (38) ile Doğan kardeşlerin dini nikahlı eşleri Ayşe Ayrancı ve Fatma Yavuz hayatını kaybetti.

Saldırıdan kurtulan bir kişinin mahalle sakinlerine durumu bildirmesi üzerine jandarmaya haber verildi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Evin mahallenin yaklaşık 600 metre dışında olduğu, iki kardeşin birbirine yakın evlerde yaşadığı ve saldırı sırasında bir arada oldukları öğrenildi.

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