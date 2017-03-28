Bilgisayar beklerken kutudan fayans çıktı

Bolu’da, internet üzerinden bilgisayar siparişi veren üniversite öğrencisi Mehmet Nuri B., kendisine gelen kutuyu açtığında inşaat malzemeleri ile karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesinde İşletme bölümü öğrencisi olan Mehmet Nuri B., internet üzerinden beğendiği bir bilgisayarı almak için satıcı Özgür Ceyda V. ile irtibata geçti. Kendisine bilgisayarı İlker K. isimli bir kişinin PTT kargo yoluyla göndereceğini ve kargoyu da ancak bilgisayarın parasını ödediğinde teslim alabileceği söylenen Nuri B., kargoya giderek ödeme yaptı.

KUTUDAN 3 ADAET FAYANS ÇIKTI

Paketin hafifliğinden ve telefonda görüştüğü kişinin konuşmalarından şüphelenen Nuri B. kargo görevlileri ve diğer müşterilerin şahit olması için paketi kargo şubesinde açtı. Açılan kutudan bilgisayar yerine inşaat malzemesi olan 3 adet fayans çıkması üzerine Nuri B. ve kargoda bulunanlar bir anda şok oldular. Dolandırıldığını anlayan Nuri B. savcılığa giderek şahıslardan şikayetçi oldu ve yaklaşık 1 ay sonra parasını geri aldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada Nuri B., sınav dönemi olduğu ve artık mahkemelerle uğraşmak istemediğini belirterek şikayetinden vazgeçti.